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Українка повторила рекорд на Australian Open

Олександр Трикіша
19 січня, 10:11
19-річна українка Марта Костюк пробилася до третього кола першого в сезоні турніру "Великого шлема" Australian Open. Поки що це найкращий її результат у кар'єрі

Марта Костюк вийшла в третє коло Australian Open / Фото: Инстаграм

У другому колі Костюк у двох сетах обіграла Сару Соррібес-Тормо з Іспанії – 7:6 (5), 6:3. Наступною суперницею українки стане ще одна іспанка Паула Бадоса.

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Марта лише вдруге у кар'єрі пробилася до третього кола Australian Open. Вперше українка дійшла до цього раунду ще 2018-го.

Зазначимо, що найкращим результатом на турнірах "Великого шлема" для українки є четвертий раунд на Ролан Гаррос у 2021 році.

До речі, 2017 року Марта стала переможницею юніорського Australian Open.

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Раніше ми писали, що суперницю Світоліної відвезли з корту на інвалідному візку. Перша ракетка України вийшла до третього раунду Australian Open – її опонентка француженка Армоні Тан не змогла дограти матч через травму.

А ще повідомлялося, що тенісист оригінально відзначив перемогу на Australian Open. Нік Кірьос узяв келих пива у вболівальника та відсвяткував вихід у друге коло турніру "Великого шлема".