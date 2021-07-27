Українка, яку закрили в номері, залишилася без медалі на Олімпіаді

28-річна киянка Вікторія Ус мала шанс на нагороду в олімпійському турнірі з веслувального слалому, але в фіналі змагань посіла восьме місце

Вікторія Ус - восьма на Олімпіаді / Фото: Reuters

Вікторія Ус, що пробилася до фіналу з дев'ятим часом, у вирішальному запливі стала восьмою. До бронзової медалі у веслувальному слаломі 28-річній киянці не вистачило п'яти з гаком секунд.

Виграла ж "золото" тут Рікарда Функ з Німеччини.

Нагадаємо, перед Олімпіадою Вікторію Ус чекав неприємний сюрприз. Українку закрили в номері Олімпійського селища після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди за рейсом Стамбул – Токіо.

"Підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку в якійсь доступності, можливо, в той час ще не зараженої людини", – не знаходила собі місця Вікторія

Але в підсумку організатори Ігор дозволили їй залишати номер і проводити тренування.