Українка, яку закрили в номері, залишилася без медалі на Олімпіаді

Вікторія Ус - восьма на Олімпіаді / Фото: Reuters
Вікторія Ус, що пробилася до фіналу з дев'ятим часом, у вирішальному запливі стала восьмою. До бронзової медалі у веслувальному слаломі 28-річній киянці не вистачило п'яти з гаком секунд.
Виграла ж "золото" тут Рікарда Функ з Німеччини.
Нагадаємо, перед Олімпіадою Вікторію Ус чекав неприємний сюрприз. Українку закрили в номері Олімпійського селища після того, як позитивні тести на COVID здали її сусіди за рейсом Стамбул – Токіо.
"Підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку в якійсь доступності, можливо, в той час ще не зараженої людини", – не знаходила собі місця Вікторія
Але в підсумку організатори Ігор дозволили їй залишати номер і проводити тренування.
"Мені дуже сподобалося ганятися тут, незважаючи на відсутність глядачів, – сказала вже після свого виступу в Токіо Вікторія Ус в ефірі UA-Перший. – Що стосується тієї ізоляції, то в ній були як плюси, так і мінуси. Мінус – психологічно було важко, ми не знали, чи зможемо тренуватися. Плюс – відпочила "