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Українець, перед яким схилив коліно Міккі Рурк, дізнався дату наступного бою

Олег Люлька
26 січня, 09:30
За своєю двадцятою перемогою на профі-рингу бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 Тарас Шелестюк вийде в березні

Тарас Шелестюк і Міккі Рурк / Фото: Колаж: Сьогодні

Непереможний Тарас Шелестюк, який виступає в рамках першої напівсередньої ваги, проведе наступний поєдинок 11 березня у Канаді.

Про це повідомляє Luckypunchnet.

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Щоправда, ім'я суперника 36-річного Шелестюка наразі не відоме.

Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Нагадаємо, Шелестюк був чемпіоном світу-2011 серед любителів та бронзовим призером Олімпіади-2012, після чого здобув 19 перемог на профі-рингу, не зазнавши жодної поразки.

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Тарас Шелестюк / Фото: Instagram

Нещодавно Шелестюк, який проживає в Каліфорнії, провів короткий спаринг із зіркою Голлівуду Міккі Рурком – після серії замахів від українця актор схилив перед Тарасом коліно.

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