Українець, який не співає гімн, погрожує залишити чемпіонів Росії

Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images

Про можливий відхід Ярослава Ракицького із Зеніту повідомив агент 32-річного футболіста Вадим Шаблій.

Читайте також: "Україна обганяє нас, жирних": Росія шокована своїми фіаско в ЛЧ

Реклама

"Звісно, Ярослав чекає на пропозиції від Зеніту, йому все подобається в клубі. Пропозиції щодо продовження контракту наразі немає. Ми намагатимемося страхувати футболіста та шукати варіанти для нього. До Ракицького зараз багато інтересу, він має хороший вигляд. Ярослав чекає на розмову про своє майбутнє в Зеніті", – наводить слова Шаблія РИА Новости.

Ракицький може залишити Зеніт / Фото: REUTERS

Контракт Ракицького з газпромівським Зенітом спливає влітку наступного року. Аналітики Transfermarkt оцінюють гравця у 6 млн євро.

Його зарплата в Зеніті, за даними ЗМІ, становить 208 000 євро на місяць.

Реклама

Нагадаємо, Ракицький перейшов до Зеніту із Шахтаря на початку 2019 року. У складі петербурзького клубу захисник став триразовим чемпіоном Росії, дворазовим володарем Суперкубку та володарем Кубка РФ.

При цьому після переходу до РПЛ Ракицький перестав викликатися до збірної України і в підсумку оголосив про завершення своєї кар'єри у ній.

Андрій Шевченко і Ярослав Ракицький / Фото: Reuters

Реклама

"Я завжди чекав виклику. Але Шевченко з Павелком усе вирішили. Звісно, я хочу грати. І грав би. Так, може, я там гімн не співав, але на це є об'єктивні причини. І це точно не означає, що я не патріот своєї країни", – запевняє, виступаючи у Росії, Ракицький.