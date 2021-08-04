Українець Насібов бореться за перше "золото" Олімпіади: де і коли дивитися фінал

Парвіз Насібов готовий до битви за "золото" / Фото: Reuters
Сьогодні на Олімпіаді в Токіо Україна має реальний шанс нарешті виграти золоту медаль. Навіть дві – в греко-римській боротьбі. Першим на килим вийде сенсація японських Ігор – молодий борець Парвіз Насібов, який видав неймовірний півфінал і врятувався після 0:5.
Український борець Парвіз Насібов на Олімпіаді / Фото: Reuters
Мінімум срібна медаль вже в кишені 22-річного українця, але він хоче більшого. Суперником Парвіза буде іранець Мохаммад Реза Гераї.
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Сутичка в денний сесії почнеться не раніше 13:45. Її можна буде побачити на каналі "UA:Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.
Фото Reuters
Нагадаємо, попередніми днями на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.
Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, борчиня Алла Черкасова, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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