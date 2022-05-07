Українці дивують Європу в керлінгу. Історична медаль на льоду

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України підкорює новий непопулярний для нашої країни зимовий вид спорту. Чоловіча команда виборола свою першу історичну медаль у керлінгу на чемпіонаті Європи.

Реклама

Пройшовши груповий етап із 6 перемогами та 2 поразками на континентальному турнірі в литовському Каунасі у дивізіоні С, українці отримали право зіграти у півфіналі, де були сильнішими за господарів змагань. Україна святкувала перемогу з рахунком 10:7.

Вийшовши у фінал синьо-жовті, точно забезпечили собі небувалий успіх, а також вихід у дивізіон В. Суперником у фіналі наших хлопців стала Ірландія, яку українці програли на груповому етапі. Взяти реванш у вирішальному матчі не вдалося, Україна програла 2:8, повідомляє Всеукраїнська федерація керлінгу у Facebook

Реклама

Срібні медалі – це перші нагороди збірної України з керлінгу в історії чемпіонатів Європи. Здобули другое місце в дивізіоні С стали Едуард Ніколов, Ярослав Щур, Микита Величко та Артем Сугак.

Тепер наші спортсмени боротимуться за вихід до еліти європейського керлінгу.