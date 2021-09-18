22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 45’
Динамо 0
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
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Шериф --
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Динамо --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
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Українці з села обіграли росіян і вийшли до Ліги чемпіонів

Олег Люлька
18 вересня, 20:23
Баскетбольний клуб Прометей з селища Слобожанське Дніпропетровської області здолав Парму з Пермі і пробився до групового турніру ЛЧ

Прометей декласував росіян / Фото: Facebook

Валідольний матч у болгарській Софії за потрапляння до групового раунду баскетбольної Ліги чемпіонів завершився мінімальною перемогою українського Прометея над російської Пармою – 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13).

Український клуб лідирував після двох чвертей, програвав після третьої, але в четвертій дотиснув-таки росіян.

Отже, Прометей виступить у Лізі чемпіонів, а Парма – в менш престижному Кубку Європи ФІБА.

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Відзначимо, що український Прометей на шляху до фіналу кваліфікації ЛЧ обіграв болгарський Левські (96:56) і чеську Опаву (100:78).

Тепер же список жертв української команди поповнили росіяни.

Нагадаємо, раніше українці розгромили росіян на чемпіонаті Європи з баскетболу в форматі "три на три".

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