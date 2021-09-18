Українці з села обіграли росіян і вийшли до Ліги чемпіонів

Прометей декласував росіян / Фото: Facebook

Валідольний матч у болгарській Софії за потрапляння до групового раунду баскетбольної Ліги чемпіонів завершився мінімальною перемогою українського Прометея над російської Пармою – 67:65 (20:13, 21:15, 8:24, 18:13).

Український клуб лідирував після двох чвертей, програвав після третьої, але в четвертій дотиснув-таки росіян.

Отже, Прометей виступить у Лізі чемпіонів, а Парма – в менш престижному Кубку Європи ФІБА.

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Відзначимо, що український Прометей на шляху до фіналу кваліфікації ЛЧ обіграв болгарський Левські (96:56) і чеську Опаву (100:78).

Тепер же список жертв української команди поповнили росіяни.

Нагадаємо, раніше українці розгромили росіян на чемпіонаті Європи з баскетболу в форматі "три на три".

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