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Українці битимуться один з одним: хто вийде на бій проти Сіренка

Сергій Шаховець
9 грудня, 17:24
Український суперважковаговик Владислав Сіренко отримав нового суперника на бій 18 грудня

Владислав Сіренко vs Андрій Руденко / Фото: Колаж: Сьогодні

Суперником Влада стане чемпіон України у важкій вазі Андрій Руденко (34-5, 20 КО), повідомляє b-1boxing.com.

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Нагадаємо, що спочатку Сіренко (22-5, 15 КО) мав зустрітися з Міхаелем Валлішем (22-5, 15 КО). Але буквально напередодні поєдинку німецький суперважковаговик отримав травму.

Сіренко в ударі / Фото: ulionsboxingpromotions

Руденко також мав боксувати з іншим суперником – Муратом Ґассієвим, але російський боксер зламав руку в тренувальному таборі.

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Зазначимо, що в активі Руденка є поєдинки проти Костянтина Айріха, Хьюї Ф'юрі, Лукаса Брауна, Олександра Повєткіна, Агіта Кабаєла та Чжана Чжилея.

/ Фото: Twitter

Бій Сіренко – Руденко відбудеться 18 грудня у ТРЦ Термінал у Броварах.

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Раніше екстренер Володимира Кличка Алі Башир заявив, що Владислав Сіренко готовий до поєдинків на топрівні, а Ділліана Вайта зміг би перемогти прямо зараз.

Владислав Сіренко готовий до поєдинків з ТОП-боксерами світу / Фото: Колаж: Сьогодні