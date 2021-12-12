Україна виграла боротьбу за 7 місце у чоловічій естафеті

У Гохфільціні завершилися чоловічі естафетні перегони / Фото: Getty Images

Недільну програму третього етапу Кубка світу в Гохфільцені відкривали чоловічі естафетні гонки. Українська команда виступала у такому складі: Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

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Стартер нашої команди Артем Прима використав два запасні патрони і передав естафету Підручному 11-м, з відставанням від лідера +35,2 секунди.

Дмитро першу стрільбу відпрацював з одним додатковим патроном, а другу відстріляв чисто.

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Під час гонки Підручний вийшов на шосте місце, але на передачі естафети опинився на дев'ятому місці.

Богдан Цимбал не зміг чисто відстрілятися, але все ж таки втримався на 9-й позиції.

Фінішер української команди Артем Дудченко віддав всі сили, щоб покращити результат і в результаті посів сьоме місце. На фініші Дудченко випередив словенця Тршана.

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Золото чоловічої естафети вибороли біатлоністи норвезької команди. Друге місце посіли французи та замкнули ТОП-3 збірна Росії.

Кубок світу. Третій етап (Гохфільцен): чоловіча естафета. Результат

1.Норвегія (0+5) +1:14:34.8

2.Франція (0+8)+21.2

3.Росія (1+9)+47.3

4. Німеччина (0+10) +1:00.0

5.Швеція (0+7) +1:30.2

6.Білорусь (1+5) +2:09.5

7.Україна (0+8) +2:32.5

Нагадаємо, що на другому етапі Кубка світу у шведському Естерсунді українські біатлоністи претендували на медалі , але зрештою фінішували п'ятими.