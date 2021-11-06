Україна у ТОП-10: медальний залік чемпіонату світу з боксу

Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images
Завдяки золоту українця Юрія Захарєєва, який у фіналі категорії до 71 кг одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Вадима Мусаєва, Україна потрапила до ТОП-10 загального медального заліку світової першості з боксу у столиці Сербії.
З однією медаллю, але при цьому золотою, Україна посіла восьмий рядок.
Перша ж сходинка в медальному заліку боксерського ЧС-2021 дісталася Кубі, представники якої здобули п'ять нагород – три золоті та дві бронзові.
Нагадаємо, українець Захарэєв за золото ЧС отримає 100 тисяч доларів.
МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ЧС З БОКСУ
Зазначимо, що минулого ЧС з боксу серед любителів, в Єкатеринбурзі-2019, Україна не здобула жодної медалі. Але варто зважати на те, що на ті змагання, що відбувалися на території країни-агресора, наша збірна відправила резервістів.
Нагадаємо, у Белграді-2021 у 19 років Захарєєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів, у Мілані-2009, виграв у 21 рік.