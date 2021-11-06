Україна у ТОП-10: медальний залік чемпіонату світу з боксу

Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

Завдяки золоту українця Юрія Захарєєва, який у фіналі категорії до 71 кг одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Вадима Мусаєва, Україна потрапила до ТОП-10 загального медального заліку світової першості з боксу у столиці Сербії.

З однією медаллю, але при цьому золотою, Україна посіла восьмий рядок.

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Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Перша ж сходинка в медальному заліку боксерського ЧС-2021 дісталася Кубі, представники якої здобули п'ять нагород – три золоті та дві бронзові.

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Нагадаємо, українець Захарэєв за золото ЧС отримає 100 тисяч доларів.

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ЧС З БОКСУ

Місце Країна Золото Срібло Бронза Усього 1 Куба 3 0 2 5 2 Казахстан 2 2 1 5 3 США 2 2 0 4 4 Японія 2 0 0 2 5 РФБ 1 2 2 5 6 Азербайджан 1 0 2 3 Франція 1 0 2 3 8 Україна 1 0 0 1 9 Таїланд 0 1 2 3 10 Вірменія 0 1 1 2 Білорусь 0 1 1 2 Італія 0 1 1 2 Узбекистан 0 1 1 2 14 Бразилія 0 1 0 1 Туреччина 0 1 0 1 16 Грузія 0 0 2 2 17 Албанія 0 0 1 1 Бельгія 0 0 1 1 Домінікана 0 0 1 1 Індія 0 0 1 1 Іран 0 0 1 1 Іспанія 0 0 1 1 Сербія 0 0 1 1 Тринідад і Тобаго 0 0 1 1 Шотландія 0 0 1 1 Всього країн: 25 13 13 26 52

Зазначимо, що минулого ЧС з боксу серед любителів, в Єкатеринбурзі-2019, Україна не здобула жодної медалі. Але варто зважати на те, що на ті змагання, що відбувалися на території країни-агресора, наша збірна відправила резервістів.

Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

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Нагадаємо, у Белграді-2021 у 19 років Захарєєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів, у Мілані-2009, виграв у 21 рік.

ВІДЕО ЗОЛОТОГО БОЮ ЗАХАРЄЄВА