6 листопада 14:00
Минай 0
Маріуполь 2
6 листопада 17:00
Динамо 1
Ворскла 2
6 листопада 19:30
Чорноморець 4
Рух 3
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Україна у ТОП-10: медальний залік чемпіонату світу з боксу

Андрій Трофімов
6 листопада, 23:23
Медальний залік світової першості з боксу у Белграді виграла Куба, Україна посіла восьмий рядок

Українець Захарєєв здолав у фіналі Мусаєва з РФ / Фото: Getty Images

Завдяки золоту українця Юрія Захарєєва, який у фіналі категорії до 71 кг одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Вадима Мусаєва, Україна потрапила до ТОП-10 загального медального заліку світової першості з боксу у столиці Сербії.

З однією медаллю, але при цьому золотою, Україна посіла восьмий рядок.

Реклама

Захарєєв здолав Мусаєва / Фото: Getty Images

Перша ж сходинка в медальному заліку боксерського ЧС-2021 дісталася Кубі, представники якої здобули п'ять нагород – три золоті та дві бронзові.

Реклама

Нагадаємо, українець Захарэєв за золото ЧС отримає 100 тисяч доларів.

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК ЧС З БОКСУ

МісцеКраїнаЗолотоСріблоБронзаУсього
1 Куба3025
2 Казахстан2215
3 США2204
4 Японія2002
5 РФБ1225
6 Азербайджан1023
Франція1023
8 Україна1001
9 Таїланд0123
10 Вірменія0112
Білорусь0112
Італія0112
Узбекистан0112
14 Бразилія0101
Туреччина0101
16 Грузія0022
17 Албанія0011
Бельгія0011
Домінікана0011
Індія0011
Іран0011
Іспанія0011
Сербія0011
Тринідад і Тобаго0011
Шотландія0011
Всього країн: 2513132652

Зазначимо, що минулого ЧС з боксу серед любителів, в Єкатеринбурзі-2019, Україна не здобула жодної медалі. Але варто зважати на те, що на ті змагання, що відбувалися на території країни-агресора, наша збірна відправила резервістів.

Юрій Захарєєв і Василь Ломаченко / Фото: Reuters, Instagram

Реклама

Нагадаємо, у Белграді-2021 у 19 років Захарєєв став наймолодшим в історії українським чемпіоном світу з боксу. Символічно, що Юрій перевершив досягнення свого земляка з Білгород-Дністровського Василя Ломаченка, який перший зі своїх двох титулів чемпіона світу серед аматорів, у Мілані-2009, виграв у 21 рік.

ВІДЕО ЗОЛОТОГО БОЮ ЗАХАРЄЄВА