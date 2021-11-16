Україна вміє вигравати ключові матчі! Але тільки у слабаків

Україні потрібна сьогодні перемога

Сьогодні для збірної України вирішальний матч у груповій кваліфікації ЧС-2022. Потрібно і самим не схибити в матчі з Боснією та вірити, що Франція не програє Фінляндії.

Чи вміє Україна грати без права на помилку? Давайте пробіжимося останніми матчами всіх відбіркових турнірів національної команди.

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Євро-1996

Наша перша кваліфікація. Перед останнім туром Україна ні на що не претендувала та посіла четверте місце.

ЧС-1998

В останньому турі Україна в гостях обіграла Вірменію – 2:0. Це була дуже важлива перемога, яка дозволила нашій команді утримати друге місце, випередивши на одне очко Португалію, та вийти у стикові матчі.

Євро-2000

Це був, мабуть, найвідоміший матч збірної України. В останньому турі потрібно було в гостях обіграти Росію. Перемога гарантувала нам перше місце та прямий вихід на Євро. У випадку нічиї українців обходила Франція, але ми виходили до плей-офф. Поразка ставила хрест на наших амбіціях.

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На 88-й хвилині Філімонов зробив жахливий ляп після удару Шевченка – 1:1. Свою місію ми виконали наполовину. Посіли друге місце та вийшли у стикові матчі.

ЧС-2002

Перед останнім туром збірна України втратила шанс прямо пробитися на мундіаль. Але боролася за друге місце з Білоруссю, яку ми випереджали на одне очко.

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Україна у гостях грала проти Польщі, яка достроково посіла перше місце. А Білорусь мала виїзд до Уельсу, який втратив усі шанси.

Проте обіграти невмотивованих поляків надмотивовані українці не змогли – 1:1. Але тут Україні дуже допомогли валлійці, які виграли у білорусів та зберегли нам другу позицію.

Євро-2004

До останнього туру Україна втратила шанси вийти на чемпіонат Європи

ЧС-2006

Україна достроково вийшла на чемпіонат світу.

Євро-2008

Як і чотири роки тому, до останнього туру Україна втратила шанси вийти на чемпіонат Європи

ЧС-2010

Щоб обійти Хорватію та зайняти друге місце у групі українцям, в останньому турі потрібно було в гостях обіграти Андорру. Це нашій команді вдалося – 6:0.

Євро-2012

Перед домашнім чемпіонатом Європи українці не грали відбіркові поєдинки.

ЧС-2014

Теоретично після останнього туру Україна могла бути – першою, другою чи третьою.

Першою: Перемога над Сан-Марино та поразка Англії від Польщі.

Другою: Перемога над Сан-Марино та нічия/поразка Чорногорії від Молдови.

Третьою: Поразка від Сан-Марино та перемога Чорногорії з дуже великим рахунком.

Спрацював другий варіант: Англія обіграла поляків – 2:0, ми розгромили Сан-Марино – 8:0, а Чорногорія поступилася Молдові – 2:5

Євро-2016

В останньому турі Україна могла лише наздогнати Словаччину, але за особистими зустрічами словаки були вищими за нас. Проте вдома українці програли невмотивованим іспанцям (0:1) та вийшли у стикові зустрічі з третього місця.

ЧС-2018

Свою битву за мундіаль збірна України програла у Києві Хорватії – 0:2. А нас влаштовувала лише перемога.

Євро-2020

Україна достроково посіла перше місце у групі.

Висновок

За свою історію збірна України мала чимало важливих поєдинків в останніх турах. Ми перемагали лише футбольних карликів, в інших випадках або була допомога інших, або повне фіаско.