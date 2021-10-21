Україна зробила свій вибір! Названий кращий боксер в історії країни

Чудова четвірка. Кращі боксери в історії України / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик переживає пік слави після перемоги над Ентоні Джошуа в поєдинку за чемпіонські пояси WBA, WBA, IBF у суперважкій вазі.

Якщо до цього додати його звання абсолютного чемпіона у важкій вазі, то Усика можна вважати одним з кращих боксерів в історії України.

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На сайті з цього приводу ми провели опитування. Вболівальники, на тлі ейфорії після недавніх успіхів, вивели Усика на друге місце. Перше без варіантів у Віталія Кличка, який двічі ставав чемпіоном WBC. Дивує великий відрив Усика від Володимира Кличка, якому належать відразу кілька рекордів у боксі.

У голосуванні взяли участь майже 14 тисяч людей. Ось результати:

1. Віталій Кличко – 39,72%

2. Олександр Усик – 31,76%

3. Володимир Кличко – 17,36%

4. Василь Ломаченко – 11,16%

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

Володар звання Вічний чемпіон світу з боксу за версією WBC. Чемпіон світу за версіями WBO (1999-2000), WBC (2004-2005, 2008-2013).

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Провів 47 поєдинків – 45 перемог (43 нокаутом), 2 поразки. Жодного разу в профі-кар'єрі не був навіть у нокдауні.

ОЛЕКСАНДР УСИК

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі (2018). Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі (2021).

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Провів 19 боїв і всі виграв. 13 перемог нокаутом.

ВОЛОДИМИР КЛИЧКО

Чемпіон світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), WBA (2011-2015).

Є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу у суперважкій вазі – 23, побивши рекорд, що належав Джо Луїсу і Мухаммеду Алі.

Був чемпіоном світу протягом 12 років – це теж рекорд.

Провів 69 боїв – 64 перемоги (54 нокаутом) і 5 поразок.

ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016 ), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018), легкій вазі за версіями WBA, WBO (2018-2020) і WBC (2019-2020).

У 2014 році став другим боксером, який зумів завоювати титул чемпіона світу в третьому бою на профі-рингу. Встановив рекорд, завоювавши титул чемпіона світу у другій ваговій категорії за мінімальну кількість проведених поєдинків – 7. встановив рекорд, завоювавши титул чемпіона світу в третій ваговій категорії за мінімальну кількість проведених поєдинків – 12.

Провів 17 боїв – 15 перемог (11 нокаутом) і 2 поразки.