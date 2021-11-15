Україна проти Роналду? Хто стане нашим суперником у плей-оф ЧС-2022

Україна перемагала Португалію у відборі на Євро-2020 / Фото: Reuters

Завтра збірна України може вийти у стикові матчі чемпіонату світу з футболу. Для цього нашій команді потрібно обіграти Боснію та сподіватися, що Фінляндія не виграє у Франції.

Читайте також: Поки що без України: Всі учасники ЧС-2022

Реклама

Що далі?

Допустимо, все складеться на нашу користь. Тоді Україна вийде до плей-оф турніру, який складатиметься з двох матчів – півфіналу та фіналу. Жеребкування відбудеться 26 листопада.

12 збірних поділять на сіяних (півфінал точно проведуть вдома) та несіяних залежно від результатів відбірного циклу.

Максимально наша команда може набрати 12 очок, а це означає, що ми точно не потрапимо до числа сіяних і можемо зустрітися з Португалією на чолі з Кріштіану Роналду.

Реклама

Рейтинг учасників стикового турніру ЧС-2022 (на 15 листопада):

Португалія (друга у групі) – 17 очок

(друга у групі) – 17 очок Росія (друга у групі) – 16 очок

(друга у групі) – 16 очок Швейцарія (може випередити Італію у групі) – 15 очок

(може випередити Італію у групі) – 15 очок Швеція (друга у групі) – 15 очок

(друга у групі) – 15 очок Польща (може випередити Англію у групі, якщо та програє Сан-Марино) – 14 очок

(може випередити Англію у групі, якщо та програє Сан-Марино) – 14 очок Уельс (може поступитися другим місцем Чехії, але тоді потрапить у стики через Лігу націй) – 14 очок

Шотландія (друга у групі) – 14 очок

(друга у групі) – 14 очок Північна Македонія (друга у групі) – 12 очок

(друга у групі) – 12 очок Туреччина (може випередити Нідерланди у групі або пропустити Норвегію) – 12 очок

(може випередити Нідерланди у групі або пропустити Норвегію) – 12 очок Фінляндія (може поступитися другим місцем Україні) – 11 очок

(може поступитися другим місцем Україні) – 11 очок Австрія – через Лігу націй

– через Лігу націй Чехія (якщо не обжене Уельс у групі) – через Лігу націй

Півфінали призначені на 24-25 березня, а фінали – на 28-29 березня.