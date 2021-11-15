Україна проти Роналду? Хто стане нашим суперником у плей-оф ЧС-2022

Україна перемагала Португалію у відборі на Євро-2020 / Фото: Reuters
Завтра збірна України може вийти у стикові матчі чемпіонату світу з футболу. Для цього нашій команді потрібно обіграти Боснію та сподіватися, що Фінляндія не виграє у Франції.
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Що далі?
Допустимо, все складеться на нашу користь. Тоді Україна вийде до плей-оф турніру, який складатиметься з двох матчів – півфіналу та фіналу. Жеребкування відбудеться 26 листопада.
12 збірних поділять на сіяних (півфінал точно проведуть вдома) та несіяних залежно від результатів відбірного циклу.
Максимально наша команда може набрати 12 очок, а це означає, що ми точно не потрапимо до числа сіяних і можемо зустрітися з Португалією на чолі з Кріштіану Роналду.
Рейтинг учасників стикового турніру ЧС-2022 (на 15 листопада):
- Португалія (друга у групі) – 17 очок
- Росія (друга у групі) – 16 очок
- Швейцарія (може випередити Італію у групі) – 15 очок
- Швеція (друга у групі) – 15 очок
- Польща (може випередити Англію у групі, якщо та програє Сан-Марино) – 14 очок
- Уельс (може поступитися другим місцем Чехії, але тоді потрапить у стики через Лігу націй) – 14 очок
- Шотландія (друга у групі) – 14 очок
- Північна Македонія (друга у групі) – 12 очок
- Туреччина (може випередити Нідерланди у групі або пропустити Норвегію) – 12 очок
- Фінляндія (може поступитися другим місцем Україні) – 11 очок
- Австрія – через Лігу націй
- Чехія (якщо не обжене Уельс у групі) – через Лігу націй
Півфінали призначені на 24-25 березня, а фінали – на 28-29 березня.