16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Україна проти Роналду? Хто стане нашим суперником у плей-оф ЧС-2022

Любомир Луканюк
15 листопада, 12:17
Якщо збірна України проб'ється у стикові матчі ЧС-2022, то буде серед несіяних команд і півфінальний матч зіграє у гостях.

Україна перемагала Португалію у відборі на Євро-2020 / Фото: Reuters

Завтра збірна України може вийти у стикові матчі чемпіонату світу з футболу. Для цього нашій команді потрібно обіграти Боснію та сподіватися, що Фінляндія не виграє у Франції.

Читайте також: Поки що без України: Всі учасники ЧС-2022

Реклама

Що далі?

Допустимо, все складеться на нашу користь. Тоді Україна вийде до плей-оф турніру, який складатиметься з двох матчів – півфіналу та фіналу. Жеребкування відбудеться 26 листопада.

12 збірних поділять на сіяних (півфінал точно проведуть вдома) та несіяних залежно від результатів відбірного циклу.

Максимально наша команда може набрати 12 очок, а це означає, що ми точно не потрапимо до числа сіяних і можемо зустрітися з Португалією на чолі з Кріштіану Роналду.

Реклама

Рейтинг учасників стикового турніру ЧС-2022 (на 15 листопада):

  • Португалія (друга у групі) – 17 очок
  • Росія (друга у групі) – 16 очок
  • Швейцарія (може випередити Італію у групі) – 15 очок
  • Швеція (друга у групі) – 15 очок
  • Польща (може випередити Англію у групі, якщо та програє Сан-Марино) – 14 очок
  • Уельс (може поступитися другим місцем Чехії, але тоді потрапить у стики через Лігу націй) – 14 очок

  • Шотландія (друга у групі) – 14 очок
  • Північна Македонія (друга у групі) – 12 очок
  • Туреччина (може випередити Нідерланди у групі або пропустити Норвегію) – 12 очок
  • Фінляндія (може поступитися другим місцем Україні) – 11 очок
  • Австрія – через Лігу націй
  • Чехія (якщо не обжене Уельс у групі) – через Лігу націй

Півфінали призначені на 24-25 березня, а фінали – на 28-29 березня.