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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Україна взяла участь у відкритті Олімпіади-2022 у Пекіні

Сергій Шаховець
4 лютого, 14:38
Збірна України прийняла участь в урочистій церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні

Вихід України на церемонії відкриття / Фото: Getty Images

На параді відкриття Ігор-2022 нашу команду з прапором у руках вивели два спортсмени – Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

На нашому сайті проходить онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022 – дивіться яскраві фотографії шоу, фанатів, делегацій.

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На трибунах нашу команду підтримував голова НОК України Сергій Бубка.

Нагадаємо, Україну в Пекіні представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах – у біатлоні, бобслеї, гірських лижах, двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-тре.

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До Пекіна приїхали чотири українські спортсмени, які вигравали золоті медалі. Біатлоністи Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима , Валентина Семеренко – чемпіони Ігор-2014. Фристайліст Олександр Абраменко виграв золото у Пхенчхані-2018.

Перші медалі будуть розіграні 5 лютого, а останні – 20-го. У день закриття Ігор.