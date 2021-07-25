Україна втратила другого боксера на Олімпіаді-2020

Ярослав Харциз залишає Олімпіаду-2020 / Фото: Reuters
Нашому 24-річному боксеру не пощастило з жеребом, адже вже в стартовому поєдинку на Олімпіаді йому довелося битися проти чемпіона світу-2013.
Ярослав намагався продемонструвати свої кращі якості, але майстерність більш досвідченого опонента виявилася вище – всі судді віддали перемогу Челебієву. Харциз не виграв жодного раунду на записках суддів.
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.
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