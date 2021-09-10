Україна втратила молодого футболіста. Помер колишній захисник Металіста

Денис Барвінко ставав срібним призером ЧУ-2013 / Фото: FootBoom

У футбольної України втрата. У 27 років пішов з життя колишній захисник харківського Металіста і молодіжної збірної України Денис Барвінко.

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Причини смерті не називаються, але за інформацією Sportnews, останні кілька днів Денис провів у комі через різке підняття цукру в крові.

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Барвінко вважався одним із найталановитіших футболістів України. Викликався до молодіжної збірної України. Але був змушений завершити кар'єру через постійні травми

Останнім часом Денис очолював Енергію Придніпровськ із чемпіонату Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, що помер футболіст, який 39 років був в комі. Колишній гравець Парі Сен-Жермен і збірної Франції Жан-П'єр Адамс впав у кому в березні 1982 року, після того, як помилився анестезіолог під час операції.