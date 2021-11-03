"Україна обганяє нас, жирних": Росія шокована своїми фіаско в ЛЧ

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Спорт-Экспресс

Російське видання Спорт-Експрес розгромило свій футбол після того, як напередодні Зеніт програв у гостях Ювентусу 2:4 і майже втратив шанси на вихід до 1/8 Ліги чемпіонів.

Утім, найбільше журналістів РФ зачіпає не факт поразки від Ювентуса, а те, що у таблиці коефіцієнтів УЄФА росіян ось-ось перевершить Україна. У агресорів це не вкладається у голові.

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"Ювентус розчавив Зеніт. Ну і що? Хіба ж не читалося? Хіба ви на якийсь інший результат розраховували?"

"Дивувати ж має інше: наступного року Росію в таблиці коефіцієнтів обжене Україна", – дивується Спорт-Експрес.

"Ми з ними – сусіди. Ми з ними – Східна Європа. Ми з ними – плюс/мінус однієї крові. При цьому ми – значно більші, значно багатші, напхані копалинами. Українському футболу і не сняться наші гроші, держава відрубує фінансування, клуби ледве виживають, київське Динамо складається майже виключно з місцевих футболістів, Шахтар міняє міста, але вони всі обганяють нас – жирних, благополучних, нахабних і тією чи іншою мірою бюджетних".

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"Ось тут уже не кивнеш на Європу. Не поскаржишся, що до них їдуть навіть на меншу зарплату. Тут... Ой, гаразд, ну а що тут? Все і так тисячі разів сказано і написано. Просто давайте усвідомимо масштаб успіху: Росія спонсорує Лігу чемпіонів, але вище за нас буде навіть Україна. Крапка", – пише Спорт-Експрес.

Нагадаємо, раніше Україна перевершила Росію на Євро-2020, де збірна РФ не зуміла навіть вийти із групи, а українці дійшли до 1/4 фіналу.