Україна може знову стати господаркою футбольного Євро

Україна боротиметься за проведення жіночого чемпіонату Європи 2025 року / Фото: womensfootball

Зацікавленість у проведенні фінального турніру жіночого чемпіонату Європи 2025 року виявили п'ять асоціацій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також: Ночували на вулиці перед відбірковим матчем ЧС-2022: дикий випадок із Африки

Реклама

Спільну заявку було отримано від асоціацій Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Про свою зацікавленість в участі у тендері Євро-2025 також заявили асоціації Франції, Польщі, Швейцарії та України.

Процедуру подання заявок на проведення фінального турніру було розпочато у липні 2021 року. Кінцевий строк тендеру – жовтень 2022 року, а переможця Виконком УЄФА обере у грудні 2022 року.

Реклама

УЄФА відреагував на зростаючу популярність жіночого футболу і підвищив стандарти проведення змагань 2025 року. Претендентам рекомендовано надати вісім стадіонів категорії 4 місткістю від 15 тисяч глядачів.

Додамо, що Україна має досвід проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів. Також нещодавно Українська асоціація футболу затвердила стратегію розвитку жіночого футболу в країні, що отримала схвальні відгуки до УЄФА.

/ Фото: УАФ

Реклама

Якщо Україна отримає право на проведення турніру, то у цьому випадку жіноча збірна нашої країни автоматично отримає право брати участь у фінальній частині Євро. За всю історію виступів українки лише раз потрапляли на чемпіонат Європи: 2009 року (четверте місце у групі).

Нагадаємо, що 2012 року Україна разом із Польщею провели чемпіонат Європи з футболу серед чоловічих команд.

Читайте також: