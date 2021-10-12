12 жовтня 38’
Україна 1
Боснія і Герцеговина 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Україна – Боснія: відео голів та огляд відбіркового матчу на ЧС-2022

Олександр Трикіша
12 жовтня, 22:09
Україна зустрічалася з Боснією і Герцеговиною у відборі на ЧС-2022. Поєдинок проходив в фартовому для синьо-жовтих Львові

Українці першими відкрили рахунок в матчі против Боснії / Фото: REUTERS

Ми проводили онлайн матчу Україна – Боснія і Герцеговина. Також матч можна було дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

Як і в матчі проти Фінляндії кількома днями раніше, українці відкрили рахунок досить швидко. На 16-й хвилині Андрій Ярмоленко відгукнувся на простріл від Віктора Циганкова і розстріляв ворота суперника. Це 44-й гол Ярмоленко в складі національної команди!

Реклама

Якщо в обох матчах, що залишилися Україна обіграє Боснію і Герцеговину, це, на жаль, ще не гарантує нам друге місце на 100 відсотків.

В українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє свої два останні поєдинки – з Боснією (в гостях) і Францією (будинку). Так, за особистими зустрічами ми крутіше фінів (1:1 і 2:1), але в разі рівності очок регламент не їх враховує в насамперед, а різницю м'ячів у всіх матчах групи.

Реклама

Реклама