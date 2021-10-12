Україна – Боснія: відео голів та огляд відбіркового матчу на ЧС-2022

Українці першими відкрили рахунок в матчі против Боснії / Фото: REUTERS

Ми проводили онлайн матчу Україна – Боснія і Герцеговина. Також матч можна було дивитися за допомогою сервісу OLL.TV.

Як і в матчі проти Фінляндії кількома днями раніше, українці відкрили рахунок досить швидко. На 16-й хвилині Андрій Ярмоленко відгукнувся на простріл від Віктора Циганкова і розстріляв ворота суперника. Це 44-й гол Ярмоленко в складі національної команди!

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Якщо в обох матчах, що залишилися Україна обіграє Боснію і Герцеговину, це, на жаль, ще не гарантує нам друге місце на 100 відсотків.

В українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє свої два останні поєдинки – з Боснією (в гостях) і Францією (будинку). Так, за особистими зустрічами ми крутіше фінів (1:1 і 2:1), але в разі рівності очок регламент не їх враховує в насамперед, а різницю м'ячів у всіх матчах групи.