Україна – Болгарія: онлайн-трансляція матчу в Одесі

Сьогодні у Одесі великий футбол. Збірна України зіграє у товариському матчі проти Болгарії.

Поєдинок розпочнеться о 19:30, а ми проведемо мультимедійну онлайн-трансляцію зустрічі.

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Де дивитись

У прямому ефірі матч Україна – Болгарія покаже телеканал "Футбол 1". У записі гру можна переглянути на каналі "Україна" о 23:20.

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Шлях на ЧС-2022

Збірна України зберігає ще шанси посісти друге місце у групі та потрапити у стикові матчі. Втім, шанси є і у Фінляндії, і Боснії.

Матчі групи, що залишилися:

13.11. Боснія – Фінляндія.

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16.11. Боснія – Україна, Фінляндія – Франція.

Щодо збірної Болгарії, то вона вже не може поборотися за другу позицію. Болгарам залишилось зіграти проти Швейцарії (15 листопада).

Історія протистояння

Цікаво, що за всю історію команди жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах. А ось товариських, до сьогоднішнього, було зіграно п'ять. І наша команда жодного разу не програла.

03.06.1994. Болгарія – Україна – 1:1

Болгарія – Україна – 18.08.1999. Україна – Болгарія – 1:1

Україна – Болгарія – 26.04.2000. Болгарія – Україна – 0:1

Болгарія – Україна – 07.10.2011. Україна – Болгарія – 3:0

Україна – Болгарія – 14.11.2012. Болгарія – Україна – 0:1

Букмекери

У конторах переможці зустрічі підопічні Олександра Петракова. Коефіцієнт на перемогу України – 1.57, на нічию – 4.10, на перемогу Болгарії – 6.50.

Імовірність результату: Україна – 61%, нічия – 23%, перемога Болгарії – 16%.

Очікується, що команди заб'ють не більше двох голів.

Цитати тренерів

Олександр Петраков (Україна):

"Контрольний матч з Болгарією – важливий. Готуємося до Боснії та Герцеговини. Дуже важливий цей спаринг. А про завдання я говорити не буду. Самі все побачите".

Ясен Петров (Болгарія):