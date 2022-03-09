Загроза ядерної війни: росіянка пригрозила Японії новими Хіросимою та Нагасакі

Марина Ульянкіна згадала про ядерні вибухи 1945 року

Найбільша за площею країна у світі Росія не може насититися своєю територією та продовжує розв'язувати війни в інших країнах. Україну це торкнулося 2014 року, коли РФ анексувала Крим.

Тоді ж країна-агресор почала підтримувати терористичні угруповання "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі, а 24 лютого цього року взагалі розпочала вторгнення по всій Україні.

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Кілька днів тому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда нагадав, що влада країни вважає Курильські острови окупованими Росією у 1945 році.

"Північні території є територією, властивою Японії. Територією, над якою Японія має суверенітет".

На цю заяву вирішила відреагувати тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Марина Ульянкіна. В одному з пабліків вона недвозначно натякнула японцям на можливу ядерну атаку з боку країни агресора.

"Треба нагадати Ватанабе – Хіросіму та Нагасакі".

Морінарі Ватанабе – японський бізнесмен та президент Міжнародної федерації гімнастики. Ця мова – посилання на ядерні бомбардування Хіросіми (6 серпня 1945 року) і Нагасакі (9 серпня 1945 року) американськими військами під час Другої світової війни.