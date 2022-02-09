Обігнав трьох росіян! Українець круто виступив на Олімпіаді-2022

Дмитро Мазурчук на Олімпіаді-2022 / Фото: НОК України
"Let's get ready to rumble", – кожен, хто цікавиться боксом, хоч раз у житті та чув цю фразу. Так Майкл Баффер анонсував майбутню рубку.
Сьогодні ця легендарна фраза звучала на Олімпіаді у Пекіні. А рубка була на лижному стадіоні, де медалі розігрували двоєборці.
Треба сказати, що це один із тих видів спорту, які краще дивитися наживо.
Відчути по-справжньому, що таке стрибки з трампліна, можна лише побачивши високо над собою спортсмена.
А лижні перегони додали драйву. По-перше, коментатор, який своєю емоційністю не поступається латиноамериканцям, які висвітлюють футбол.
А по-друге, класно підібраний музичний супровід. Так-так, 10 км лижники катають під такі хіти як Alors on danse, We no speak americano, Baby Shark...
Україну на Іграх представляв Дмитро Мазурчук. Наш спортсмен упевнено обійшов трьох представників Росії, а фінішним спуртом залишив за спиною ще й словенського спортсмена. Гідне 36-те місце.
"Емоцій багато від Олімпійських ігор. Можливо, вони десь і завадили. Але виніс із цієї Олімпіади, що треба працювати. Ще більше та ще старанніше", – зізнався нам після фінішу Дмитро.
А олімпійські медалі розподілилися так:
- Золото – Вінценц Гайгер (Німеччина)
- Срібло – Йорген Гробак (Норвегія)
- Бронза – Лукас Грайдерер (Австрія)
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