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Удари чемпіона. Усик показав, як нокаутуватиме Джошуа

Сергій Шаховець
30 березня, 11:37
Відомий український боксер провів майстер-клас у Празі

Олександр Усик не боїться ділитися своїми секретами / Фото: Колаж: Сьогодні

Після від'їзду з України Олександр Усик зробив невелику зупинку у столиці Чехії Празі. Безпосередню підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа Усик проводитиме на місці поєдинку.

Усик – в магазин, дружина – на мітинг / Фото: Колаж: Сьогодні

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А поки ще не узгоджені останні нюанси бою, український супертяж відвідав один із тренувальних залів у Празі. Там Олександр Усик провів майстер-клас місцевим боксерам.

Відповідне відео з'явилося у соціальній мережі.

Боксери дуже уважно слухали поради від Усика. Справді, не щодня своїми секретами ділиться чемпіон світу з боксу.

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Нагадаємо, поєдинок Усик – Джошуа планується на червень. Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика у переговорному процесі, заявив, що реванш із Джошуа може відбутися в Саудівській Аравії.

Шейхи готові виділити призовий фонд у розмірі 120 млн. доларів. Усик як чинний чемпіон претендуватиме мінімум на 50% від цієї суми.

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Шейхи дуже хочуть організувати бій в Саудівській Аравії / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні