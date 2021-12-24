Вдарився головою об борт – і помер. Моторошна смерть 18-річного хокеїста

Каус грав за молодіжну команду

Захисник хокейної команди Левен Франкфурт Ніклас Каус трагічно загинув після травми, отриманої у матчі чемпіонату Німеччини проти Бад-Наухайма.

На початку другого періоду 18-річний Каус після зіткнення з суперником влетів у борт, сильно вдарившись головою.

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Хокеїста терміново доставили в одну з клінік Франкфурта, де лікарі кілька днів боролися за його життя. Але нічого вдіяти не змогли, повідомляє XSport.

Нагадаємо, що минулого місяця загинув 16-річний гравець Динамо Валентин Родінов. І причина була аналогічною. Родіонов втратив рівновагу і сильно вдарився головою об борт.

Раніше трагедія спіткала хокейний клуб Братислава Кепіталс зі Словаччини. Протягом кількох днів команда зазнала одразу двох втрат.