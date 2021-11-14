14 листопада 16:00
Хорватія --
Росія --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Удар Усика по носу Джошуа продали Ямайці

Андрій Трофімов
14 листопада, 16:24
Шанувальник українського боксера з Карибських островів замовив художнику з Дніпра картину побиття Усиком Ентоні Джошуа у вересневому бою на стадіоні "Тоттенгем Готспур"

Усик добряче нагодував Джошуа своєю лівою / Фото: Instagram

Художник із Дніпра Сергій Техов похвалився картиною, на якій намальовано, як Олександр Усик розгонистим ударом лівою дає по носу Ентоні Джошуа

За словами Техова, цю картину маслом йому замовили на іншому кінці світу.

Реклама

"Що тут скажеш... Ті, хто хоч трохи стежить за моєю творчістю, зауважать, що з цим хлопцем, Олександром Усиком, мені можна вже робити цілу виставку. Щодо цієї роботи хочу сказати, що замовлення надійшло здалеку. Ямайка... Немає сумнівів, що популярність Олександра Усика – просто світового масштабу!" – написав Техов у себе в Instagram.

Реклама

Реклама

А ось як це було в оригіналі

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що гонорар Усика за перемогу над Джошуа виріс у рази – до 18 мільйонів доларів.

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Реванш Усика з Джошуа відбудеться у березні-квітні. На нього претендують Київ, Велика Британія та Близький Схід.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing