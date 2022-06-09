9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Учасника Ліги чемпіонів від України взяли до чемпіонату Німеччини

Андрій Трофімов
9 червня, 11:34
Гандболісти запорізького Мотора наступний сезон проведуть у другій німецькій Бундеслізі, а базуватимуться у Дюссельдорфі

Мотор переїжджає з Запорожжя у Дюссельдорф

Війна змушує український спорт шукати притулку за кордоном. Нещодавно ми повідомляли, що країни Балтії готові дати притулок українські баскетбольні клуби. А тепер стало відомо, що гандболісти запорізького Мотора у сезоні-2022/2023 виступатимуть у чемпіонаті Німеччини.

Як заявив президент ліги Уве Швенкер, Мотор гратиме у другому дивізіоні на правах гостьового учасника.

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"Нам було очевидно, що клуби мали прийняти масове демократичне рішення з цього питання. Зрештою, явна більшість проголосувала за прийом. Позиція клубів: ми допомагаємо гандболістам", – заявив Швенкер.

Домашні матчі український клуб проводитиме у Дюсельдорфі.

Мотор – дев'ятиразовий чемпіон Суперліги України (2013-2021), шестиразовий володар Кубка України (2013, 2015-2019), чотириразовий володар Суперкубку України (2015-2018). Постійний учасник Ліги чемпіонів.

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Раніше ми писали, що тренер футбольного Інгульця закликає чемпіонат України грати на домашніх стадіонах клубів.