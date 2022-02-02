Учасник Євро-2020 у збірній України гратиме у Бразилії

Марлос повернувся на батьківщину / Фото: Колаж: Сьогодні

Бразильський клуб Атлетіко Паранаенсе оголосив про укладання угоди із півзахисником збірної України Марлосом. Контракт діє до кінця 2022 року.

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33-річний Марлос відомий в Україні за виступами за Металіст та Шахтар.

З "гірниками" він чотири рази вигравав чемпіонат та Кубок України. Визнавався найкращим гравцем Прем'єр-ліги у 2017 році.

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28 вересня 2017 року Марлос набув українського громадянства. А 6 жовтня 2017 року дебютував у складі збірної України у матчі зі збірною Косово, замінивши у перерві Артема Кравця.

Брав участь у Євро-2020, де наша команда дійшла чвертьфіналу.

Усього за збірну України провів 27 матчів та забив 1 гол.