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Бомбезний трансфер. Дніпро-1 підписав вихованця Барси, що грав у Реалі

Сергій Шаховець
13 січня, 18:56
Першим новачком Дніпра-1 у зимове трансферне вікно став іспанський форвард Марк Гуаль

Марк Гуаль забивав за дубль "вершкових" / Фото: Twitter

Третя команда української Прем'єр-ліги підписала контракт із 25-річним нападником терміном на два з половиною роки.

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Марк Гуаль народився 13 березня 1996 року у каталонській Бадалоні і є вихованцем футбольних шкіл Бадалони, Барселони та Еспаньола.

Свою професійну кар'єру Марк розпочав у складі Еспаньола-Б, за який у другій лізі зіграв 35 матчів та забив 13 голів.

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За свою ігрову кар'єру футболіст змінив кілька клубів. Виступав за другу команду Севільї (48 матчів, 15 голів), Сарагосу (29 матчів, 6 голів), Жирону (22 матчі, 6 голів).

У 2020 році Гуаль відіграв півроку в резервній команді мадридського Реала (6 матчів, 2 голи).

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Перед переходом до українського клубу іспанський форвард грав у Сегунді за Алькоркон. Щоправда, статистика нападника у першій половині поточного сезону не вражає – всього 1 гол у 14-ти зіграних матчах.

Трансферна вартість футболіста за даними Transfermarkt становить 400 тисяч євро.

Нагадаємо, за 12 турів до фінішу Прем'єр-ліги Дніпро-1 посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату України, відстаючи на п'ять очок від Динамо.