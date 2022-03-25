Вбивають дітей і говорять про кока-колу! Чому в Росії не варто чекати на революцію

Росіяни не хочуть масово протистояти Путіну / Фото: Getty Images

Росія продовжує свою військову агресію проти України. Вже понад місяць армія Путіна бомбить наші міста і без розбору вбиває мирне населення і навіть дітей.

Світ згуртувався проти України та впровадив сильні санкції проти країни-агресора. Багато великих компаній покинули російський ринок, а в магазинах люди вже б'ються за їжу.

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Одним із факторів, який може зупинити війну, є масові протести у самій РФ. Проте люди бояться виходити на масові мітинги через загрозу сісти у в'язницю на 15 років.

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Не вірять в адекватність росіян та багато знаменитостей. В інтерв'ю Денисов TIME легенда українського футболу Сергій Ребров пояснив, чому не варто чекати на революцію в Росії.

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"Пропаганда ллється вже понад 20 років. Росія – країна комфорту, їм так зручно. Вони мають холодильник, телевізор і цього їм достатньо. Переважна більшість росіян, які хочуть розвиватися, виїжджають за межі країни, їм там цього не дають. Їх влаштовує те, що вони мають, і вони бояться це втратити. Я слухаю розмови російських солдатів, коли вони дзвонять матерям та дівчатам. Я слухаю, про що вони говорять і це просто якесь божевілля. Ці солдати вбивають дітей, жінок, цивільних, а вони говорять про якийсь кока-колу...

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Я не знаю, як достукатися до когось. Я читаю Навального, я читаю канал Insider, мені цікаво, що прогресивні люди думають. Їх багато, але вони не вилазять, до певного часу. Дуже багато зараз залежить від простих людей. Навіть не вийти надвір, а показати якусь підтримку. Коли їх буде багато, то їх вже не буде куди садити: на 15 діб або на 15 років. Люди просто повстануть проти цього режиму, бо він убиває у людей бажання прогресувати".

Зазначимо, що сам Ребров є уродженцем Горлівки та за кар'єру пограв у Динамо та Шахтарі. Також Сергій на півтора роки їхав грати до Росії, де з Рубіном став чемпіоном у 2008 році.