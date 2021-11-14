Убили сина і гуляють: мати розстріляного в "ДНР" воротаря не розуміє одного

Степан Чубенко і його мати / Фото: Профутбол

Мати колишнього воротаря молодіжної команди краматорського Авангарда Степана Чубенка, якого у липні 2014 року розстріляли у "ДНР", розповіла про своє ставлення до вбивць сина.

"Їх заочно засудили до довічного ув'язнення, але поки що вони гуляють".

"Але я ось думаю. Степан же не єдиний, кого вбили. І вбивали, і ґвалтували. Я ось думаю – як можна з цим жити? Як можна спати? Не приходять їм уві сні люди, яких вони не просто вбивали... Одна справа, коли воюють країни, вбивають один одного, але інша справа – поставлені на потік тортури. Це взагалі жах. Тобто вбивства та знущання приносять їм задоволення та насолоду", – поділилась своїм шоком із ПРОФУТБОЛ Digital Сталіна Чубенко.

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"Коли ми їхали його шукати, то припускали, що його побили. Тому, мовляв, і десь тримають, щоб зійшли побої. Але такий результат у страшному сні не могли уявити", – зізналася мама Степана.

Нагадаємо, 2014 року 16-річного Степана Чубенка затримали на вокзалі Донецька чи то за синьо-жовту стрічку на рюкзаку, чи то за шарф львівських Карпат. Після кількох днів тортур Чубенка розстріляли.

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"Били з ноги, поки сидів, зв'язаний, під комендатурою. Зуби вибили. Повели до берега річки. Руки скрутили за спиною скотчем, футболку – на голову. Кросівки з нього перед розстрілом зняли, мародери. "Керч" вистрілив у потилицю", – розповідав раніше слідчий.

Після першого пострілу Чубенко був живий. Щоб "добити" нещасного 16-річного хлопчика, бойовик Вадим Погодін узяв зброю і ще чотири рази спустив курок у потилицю.

Раніше ми писали, що за вбитим Степаном Чубенком закріпили перший номер у краматорському футбольному клубі.