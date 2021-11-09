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"УАФ отримає нове потужне посилення": Павелко анонсував солідне призначення

Павло Василенко
9 листопада, 14:24
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко прокоментував майбутнє призначення Миколи Ріццолі відповідальним за роботу ВАР в УПЛ

Нікола Риццоли, Андрій Павелко та Лучано Лучі / Фото: Facebook

Колишній італійський арбітр Нікола Ріццолі працюватиме з головою комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Ріццолі матиме своїм головним завданням розвиток ВАР, а також формування та зростання всього українського суддівського руху.

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Андрій Павелко вважає, що тепер в українських арбітрів буде можливість здобувати знання та досвід від одного з найкращих арбітрів сучасності.

"Сьогодні зірковий італійський фахівець на моє запрошення побував у Будинку футболу. Разом із головою Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та нашими арбітрами поспілкувалися з Миколою, та обговорили перспективи нашої співпраці у майбутньому.

Ріццолі погодився на мою пропозицію стати куратором підготовки українських арбітрів та у разі підтримки такої ініціативи від Виконкому, засідання якого відбудеться 17 листопада, команда УАФ отримає нове сильне посилення", – написав Павелко у Facebook.

50-річний Ріццолі завершив кар'єру арбітра у 2017 році. Обслуговував фінали Ліги чемпіонів-2013 та чемпіонату світу-2014. Був визнаний найкращим арбітром Євро-2016.

Упродовж чотирьох років Ріццолі керував італійськими суддями, після чого передав ці повноваження Джанлуці Роккі.