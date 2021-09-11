11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 26’
Металіст 1925 0
Динамо 0
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

У Ярмоленка відібрали футболку і медаль на честь ста матчів у збірній

Андрій Трофімов
11 вересня, 17:06
Трофеї, привезені вінгером Вест Гема Андрієм Ярмоленком із розташування збірної України, привласнили собі його сини

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram, УАФ

З нагоди проведення сотого матчу за збірну України, що припав на нічию 2:2 із Казахстаном, капітану "синьо-жовтих" Андрію Ярмоленку бос УАФ Андрій Павелко вручив футболку з символічним номером "100" на спині.

А також – ювілейну медаль і оксамитову кепку.

Читайте також: Ніж у спину! Ярмоленко став об'єктом чорного гумору фанів Вест Гема

Але варто було Андрію повернутися до Лондона з табору збірної, як усі ці нагороди відразу ж знайшли нових володарів. Їх собі привласнили сини футболіста – 8-річний Іван та Данило, якому 13 вересня виповниться 6 років.

Перший надягнув на себе кепку і медаль, другий – футболку, яка йому по коліна.

"Знайшли у тата в валізі багато цікавого", – з гумором описала те, що сталося, дружина Андрія Ярмоленка Інна у себе в Instagram.

Нагадаємо, у Андрія Ярмоленка є ще й третій син – Максим, в жовтні йому виповниться рік.

Андрій Ярмоленко, його дружина і діти / Фото: Instagram

Додамо, що наразі в активі 31-річного Ярмоли – 102 матчі за збірну України. Більше тільки у Андрія Шевченка (111) і Анатолія Тимощука (144).

Читайте також: Новий виклик для Шевченка! Він буде працювати з Гаррі Реднаппом

Реклама