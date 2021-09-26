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У Усика вкрали нокаут! У гонг вдарили раніше, щоб врятувати Джошуа від ганьби

Олег Люлька
26 вересня, 02:45
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112, 115:113. Але перемога українця могла бути ще переконливішою, якби не ницість організаторів

Усику не дали добити Джошуа / Фото: Getty Images

На останній хвилині заключного раунду поєдинку в Лондоні Олександр Усик обрушився градом ударів на Ентоні Джошуа, який ледве стояв на ногах. Ще трохи, і був би нокаут.

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Однак організатори бою, компанія Matchroom Boxing, мабуть, вирішили врятувати Ентоні Джошуа від ганьби – і гонг пролунав на п'ять секунд раніше, ніж було потрібно.

Можливо, їх і не вистачило Усику, щоб заволодіти чемпіонськими поясами WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі не просто одноголосним рішенням суддів, а нокаутом.

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Нагадаємо, сенсаційну перемогу над Ентоні Джошуа на стадіоні "Тоттенгем" Олександр Усик відсвяткував так само, як і золото Олімпіади-2012, здобуте в тому ж Лондоні. Українець станцював гопак.

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