Роботи мають свій план: захопити футбол до 2050 року!

Роботи можуть захопити світ спорту

Але чому ж футбол? Що ми зробили роботам такого, що вони захотіли перемогти нас у спорті, який нам найбільше подобається?

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Футбольні матчі найвищого дивізіону можуть судити роботи у недалекому майбутньому. Це думка топ-футуролога, який вважає, що ми можемо побачити гуманоїдних гравців на полях.

Доктор Ян Пірсон, ведущий футуролог Англії, вважає, що матчі, у тому числі в Прем'єр-лізі, Ла-Лізі та Серії А, можуть обслуговуватися роботами-рефері та лінійними суддями вже до 2030 року.

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Заглядаючи трохи наперед, він також сказав, що футбольні матчі з командами, що складаються з гуманоїдних гравців, цілком можуть бути реальними з огляду на швидкий темп розвитку технологій.

Але чому роботи обрали саме футбол?

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Франсіско Мартін, лікар робототехніки та керівник лабораторії інтелектуальної робототехніки в Університеті Рей Хуан Карлос, пояснив:

"Футбол обрали тому, що не потрібно пояснювати людям його механіку, це найвідоміший вид спорту і він включає координацію, інтелект, а робототехніка – це мистецтво інтеграції", – сказав він.

Але як тоді роботи функціонуватимуть?

"Через нейронні мережі та з тисячами зображень робот вчиться ідентифікувати шаблони для ідентифікації об'єктів, що становлять інтерес.

Як тільки робот дізнається, де знаходиться м'яч, його товариші по команді та супротивники, завдяки модулю зору, роблять такі дії, як йти за м'ячем, а також рух у напрямку м'яча на певній відстані, уникаючи зіткнень з товаришами по команді, починають штовхати ногами або просто чекати завдяки модулю поведінки", – прокоментував Родрігес.

Чи зможуть ці роботи перемогти команду людей до 2050 року?

"Це, безумовно, реально. Я не сподівався б на це занадто багато, але в той же час не став виступати проти цього", – говорить Пітер Стоун, президент RoboCup і професор інформатики Техаського університету в Остіні.

"Ми створили систему ролей, щоб мати захисників, нападників та помічника.

Захисник завжди знаходиться між м'ячем та воротами, враховуючи, що він не може увійти до своєї зони; нападник йде за м'ячем, а помічник залишається у положенні, яке він вважає добрим на випадок відскоку".

Гра у футбол знаходиться у центрі уваги. Одне із завдань – це створення робота, який зможе працювати так само швидко і легко, як людина, ударити по м'ячу та змінити напрямок", – каже Стоун.

Наскільки реально те, що роботи зможуть займатися спортом?

Махтаб Сарвмаїлі, член команди Cyrus та аспірантка з інформатики, каже, що вважає, що "досить можливо", що роботизований спорт стане широко поширеним та потенційно прибутковим – у майбутньому.

"Це може статися, а може і не статися, але як амбітне бачення це зароджує глобальне, творче та захоплене співтовариство дослідників, які хочуть розвивати футбол у сфері штучного інтелекту", – каже вона.

Однак у довгостроковій перспективі навіть прихильники роботизованого спорту вважають, що утримання уваги громадськості може створити проблему, якщо машини справді досягнуть стадії, коли вони зможуть конкурувати з людьми.

Яка користь від робота у футболі?

У червні американська компанія робототехніки OhmniLabs та автовиробник Volkswagen представили Champ, робота, який може підключатися до когось в іншому місці.

Чемпіон був розроблений таким чином, щоб діти, які дуже хворі могли відвідувати футбольний матч або інший спортивний захід і вийти на поле віддалено зі своєю улюбленою командою. Вони можуть бачити та чути, що відбувається, а також розмовляти з гравцями через робота.

Чемпіон дебютував на жіночій грі в Мексиці в США в липні, що дозволило юній фанатці Луні Пероні, у якої рідкісна форма раку кісток, відчути особисте перебування там.

І все таки чи зможуть роботам кинути виклик людям?

Професор Сандра Вахтер, ведущий експерт з АЛ та робототехніки Оксфордського університету, каже, що складність полягає в тому, що футбол потребує як фізичних, так і розумових навичок.

"На футбольному полі є ігрові стратегії, яких дотримуються і які дуже часто потрібно коригувати дуже швидко та спонтанно.

Реакція потребує дуже швидких дій. Часто це вимагає хорошої інтуїції, довіри, невербального та усного спілкування між членами команди. Роботи ще не готові до такого випробування.