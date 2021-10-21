20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини біатлону

"У норвежців пики криві". Коментатор з Миротворця знайшов спосіб відбілити російських допінгістов

Сергій Шаховець
21 жовтня, 11:58
Допінговий скандал в російському спорті боляче вдарив по амбіціях росіян. Як завжди, винні всі навколо, але тільки не вони самі

Губернієв звинуватив норвезьких спортсменів у вживанні допінгу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський коментатор Дмитро Губернієв виступив зі звинуваченнями норвезьких спортсменів у вживанні допінгу, при цьому не вибираючи виразів.

Читайте також: Буде продовжуватися вічно: Росію досі позбавляють медалей з Олімпіади в Сочі

Реклама

" Три лідери світових лиж з Норвегії мали проблеми із забороненими препаратами – Терезі Йохауг, Мартін Йонсруд Мартін Йонсруд Сунбю і Маріт Б'єрген. Це все, що потрібно знати про норвезькі лижі. У всіх трьох це нібито випадково і пов'язано з хворобами. Чия б корова мукала.

Маріт, звичайно, написала про це сама, але ми ж знаємо, для чого це робиться. Краще написати самому, інакше це рано чи пізно буде відомо, бо є джерела в FIS. Таємне завжди стає явним", – цитує слова Губерніева РІА Новини Спорт.

Йдеться про восьмикратну олімпійську чемпіонку Маріт Б'єрген, яка в автобіографічній книзі розповіла, як у неї виявився позитивний допінг-тест у 2017 році на чемпіонаті світу в Лахті. На тому турнірі норвежка виграла чотири золоті медалі.

Маріт Б'єрген / Фото: Getty Images

У той же час, російський коментатор вирішив зіграти на випередження і захистити російського біатлоніста Олександра Логінова, який відбув дискваліфікацію за допінг.

Реклама

"З початком нового сезону я буду чекати нових атак на російський спорт. Буде спроба переключити увагу на Олександра Логінова, який знову не вибачається, будуть нам пригадувати старі справи. Але у норвежців рожа крива, це абсолютно зрозуміло. Вони брехуни і лицеміри", – не обирав слів одіозний коментатор.

Нагадаємо, що чотириразовий чемпіон Європи Олександр Логінов відбув дворічну дискваліфікацію за вживання допінгу.

Олександр Логінов / Фото: Reuters

Також ми повідомляли, як під час раптової перевірки на допінг, змагання з біатлону раптово покину 33 російських спортсмена.

Реклама