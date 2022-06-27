Вони не мають нічого святого! Екс-гравець московського Динамо назвав росіян нелюдями (фото)

Андрій Воронін прокоментував обстріл Кременчука

Армія РФ поступово руйнує інфраструктуру України, випускаючи ракети у великих містах. Фашисти постійно бомбять цивільні об'єкти та вбивають мирних людей.

Сьогодні прилетіло до Кременчука, зруйнований торговий центр з тисячею відвідувачів. Вже відомо про 40 людей, які госпіталізовані з тяжкими травмами, а також 10 загиблих.

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Спортивна спільнота шокована кровожерливістю росіян. Раніше ситуацію прокоментував воротар Шахтаря Андрій П'ятов . Також коротко про поведінку окупантів висловився інший ексгравець збірної України Андрій Воронін.

"Потвори, у вас хоч щось святе є? Нелюди!"

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Також сьогодні у Кременчуці від обстрілу постраждав футбольний міський стадіон. Вчора ж Росія обстріляла житловий будинок та дитячий садок у Києві . Загинула одна людина, постраждала його семирічна донька та дружина – громадянка РФ.

Нагадаємо, що раніше Андрій Воронін грав за московське Динамо з 2010 по 2014 роки, а також тренував команду з 2020 року. Щоправда, після початку повномасштабної війни Андрій залишив Москву та засудив дії РФ.