Маємо план і під нього! Усик кинув виклик Ф'юрі

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

Олександр Усик уже побив безліч британців. 2013-го українець здолав Джо Джойса в серії WSB, 2018-го нокаутував Тоні Беллью в бою за корону крузервейту, потім уже в хевівейті впорався з Дереком Чісорою і, нарешті, з Ентоні Джошуа.

Але цей список британських жертв буде неповним без Тайсона Ф'юрі – про це Олександра Усик заявив у коментарі DAZN.

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"Я зустрічався з багатьма великими британцями. Всі вони були чудові по-своєму, але все-таки Джошуа був найцікавішим. Особливо з трьома чемпіонськими поясами на кону, – каже Усик. – Виступ того вечора був, мабуть, найкращим у моїй кар'єрі. Якщо я поб'ю його вдруге, то націлюся, мабуть, на зустріч зі ще одним британцем. Це, звичайно, Тайсон Ф'юрі".

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Різниця в габаритах Усика не бентежить.

"Я намагаюся не морочитися питаннями розмірів, хай це Джошуа, Ф'юрі чи будь-хто. Ми з командою наполегливо працюємо на тренуваннях, щоб досягти успіху. І у нас буде правильний план під кожен бій", – попередив своїх наступних суперників Усик.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, у березні-квітні Усик проведе реванш із Джошуа.

У ті ж строки має провести свій наступний бій Тайсон Ф'юрі, суперником якого, не виключено, стане Ділліан Вайт.

Якщо Олександр та Тайсон у своїх поєдинках навесні переможуть, вже у вересні-жовтні можливий бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважах.