У нас була афіша, спонсори: від Берінчика втік суперник крутіше за Ломаченко

У Берінчика зірвався бій проти Лемоса / Фото: Колаж: Сьогодні

Натомість українцеві довелося екстрено шукати нового суперника – ним став росіянин Іса Чанієв. Бій відбудеться 18 грудня у Броварах.

"Ми мали битися з аргентинцем Густаво Лемосом – третім номером рейтингу IBF. Промоутер Лемоса нас уже запевнив, ми чекали на контракт... Промоутер нам каже, що все гаразд, запускайте, ми все погодили. Є готовий постер із Лемосом, кажуть: "У нас немає складнощів".

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У нас була афіша з Лемосом, затверджений із спонсорами та партнерами прес-реліз. Але контракт не надходив. Я сказав: "У четвер дедлайн. Якщо немає підписаного контракту – ми йдемо до іншого суперника".

І вони такі: "У нас тут прямо зараз є ще одна пропозиція..." Лемос справді досить високо стоїть у рейтингу... "Може, ми десь будемо битися там..." У результаті вони нічого не вирішують і кажуть провести наступний бій. Я сказав: "Справа ваша", – розповів Красюк в інтерв'ю sport.24tv.ua.

Зазначимо, що у рейтингу IBF Лемос йде третім, Василь Ломаченко посідає шосте місце, а сам Беринчик – восьме.

Чанієв здобув 15 перемог на професійному рингу та зазнав трьох поразок. До речі, достроково його переміг лише Річард Коммі – наступний суперник Василя Ломаченка. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу за версією IBF.

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Нагадаємо, у липні Денис Берінчик переміг зірку UFC росіянина з ірландським паспортом Артема Лобова у бою на голих кулаках. Це був перший поєдинок боксера у лізі кулачних боїв.