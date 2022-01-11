У Ломаченка озвучили умову для бою з Танком

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

Непереможного американця Джервонту Девіса у боксерських колах називають одним із можливих наступних суперників Василя Ломаченка.

Читайте також: Сім'я Ломаченків почала рік із великої поразки

Реклама

Але в таборі українця заявили, що Лома не розглядає 27-річного Танка як свого найближчого візаві.

"Цей бій не може відбутися без титулів. Не можна влаштувати 12-раундовий нетитульний бій між цими двома хлопцями, – наводить слова канадського катмена Василя Ломаченка Расса Анбера Fightnews. – Якщо Ломаченко переможе Камбососа, то проведе захист проти Девіса – без запитань".

Ломаченко та Девіс / Фото: REUTERS

Реклама

З ким проведе наступний бій Ломаченко, залишається питанням.

Абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос, судячи зі слів його батька, схиляється до поєдинку з Девіном Хейні.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

А сам Вася скаржиться, що його ігнорують.

"Прямо зараз ніхто не хоче укладати контракт на бій зі мною", – заявив Ломаченко.

Дивіться, як у грудні Ломаченко здолав Коммі