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У Ломаченка озвучили умову для бою з Танком

Андрій Трофімов
11 січня, 16:04
Расс Анбер, катмен Василя Ломаченка, заявив, що український боксер поб'ється з Джервонтою Девісом на прізвисько Танк, тільки якщо на кону в цьому поєдинку будуть чемпіонські пояси

Потенційний бій: Василь Ломаченко vs Джервонта Девіс / Фото: YouTube

Непереможного американця Джервонту Девіса у боксерських колах називають одним із можливих наступних суперників Василя Ломаченка.

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Але в таборі українця заявили, що Лома не розглядає 27-річного Танка як свого найближчого візаві.

"Цей бій не може відбутися без титулів. Не можна влаштувати 12-раундовий нетитульний бій між цими двома хлопцями, – наводить слова канадського катмена Василя Ломаченка Расса Анбера Fightnews. – Якщо Ломаченко переможе Камбососа, то проведе захист проти Девіса – без запитань".

Ломаченко та Девіс / Фото: REUTERS

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З ким проведе наступний бій Ломаченко, залишається питанням.

Абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос, судячи зі слів його батька, схиляється до поєдинку з Девіном Хейні.

Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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А сам Вася скаржиться, що його ігнорують.

"Прямо зараз ніхто не хоче укладати контракт на бій зі мною", – заявив Ломаченко.

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