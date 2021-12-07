7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

У Ломаченка мазохістські нахили? Боксер зізнався від чого відчув задоволення

Андрій Трофімов
7 грудня, 16:48
Український боксер заявив, що найулюбленіший бій у його кар'єрі – проти Хорхе Лінареса, бо тоді він побував у нокдауні

З Лінаресом було складно / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко назвав свій улюблений поєдинок на професійному рингу. Виявляється, він отримав насолоду, коли вперше в житті опинився в нокдауні.

Раніше Ломаченко переглянув бій із Лопесом в особливому форматі і ухвалив вирок.

Реклама

"Мій улюблений бій? Проти Лінареса. Тоді я вперше побував у нокдауні. І це одразу залишається у тебе в голові, що ти потрапив у нокдаун. Але потім я все одно переміг", – цитує Ломаченка sport.ua.

12 травня 2018 року відбувся дебют Василя Ломаченка у новій ваговій категорії – легкій вазі. Суперником став чемпіон світу за версією WBA Super венесуелець Хорхе Лінарес.

У 6-му раунді Лінарес правим прямим ударом відправив Василя в його перший нокдауну у профі-кар'єрі. Але Ломаченко зумів відновитись і продовжити бій.

У 10-му раунді ударом у печінку Василь відправив Лінареса в нокаут. Таким чином, Ломаченко встановив новий світовий рекорд, ставши чемпіоном світу у третій ваговій категорії лише за 12 поєдинків.

Реклама

Свій наступний бій Василь Ломаченко проведе вже 11 грудня. Його суперник – Річард Коммі з Гани.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Instagram