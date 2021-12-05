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У Ібрагімовича із зарплати вирахували один фунт. Швед влаштував скандал

Любомир Луканюк
5 грудня, 16:50
Знаменитий форвард здивувався, що в Манчестер Юнайтед його змусили заплатити за сік, який він випив у готельному номері

Златан Ібрагімович. Фото REUTERS / Daniele Mascolo

Златан Ібрагімович нещодавно розповідав про перший секс. А тепер зізнався, що йому не подобалося в Манчестер Юнайтед. За МЮ швед виступав із 2016 по 2018 рік. І заробляв близько одного мільйона фунтів на місяць.

"Всі вважають Манчестер Юнайтед топ-клубом, одним із найбагатших у світі, і збоку мені здавалося так само. Але як тільки я опинився в ньому, то виявив дріб'язковий менталітет.

Якось, коли я був у готелі з командою перед одним із матчів, мені захотілося пити. Я відчинив міні-бар і взяв собі фруктовий сік. Матч закінчився. Ми поїхали додому. За якийсь час мені прийшла зарплата. Зазвичай я її не відстежую. Але того разу, не знаю чому, але мені стало цікаво, і я зрозумів, що із зарплати відняли один фунт.

Я зателефонував менеджеру команди і спитав його про це. Він сказав, що це за фруктовий сік із міні-бару. Я спитав його, чи не жартує він. Але він був серйозним.

Златан Ібрагімович продовжить свої виступи за Мілан / Фото: Reuters

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В Італії нічого подібного статися не може. Це деталі, які мають значення та викликають повагу у гравців.

Щодня мене просили показувати свої документи, щоб я зміг потрапити на тренувальну базу. Якось я сказав охоронцеві: "Послухай, друг, я вже як місяць щодня сюди приходжу. Я найкращий гравець у світі. Якщо ти все ще не впізнаєш мене, значить, ти вибрав не ту роботу", – написав Ібрагімович у своїй автобіографічній книзі "Адреналін".

Ібрагімович і його нова книга / Фото: Колаж: Сьогодні