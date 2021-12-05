У Ібрагімовича із зарплати вирахували один фунт. Швед влаштував скандал

Златан Ібрагімович нещодавно розповідав про перший секс. А тепер зізнався, що йому не подобалося в Манчестер Юнайтед. За МЮ швед виступав із 2016 по 2018 рік. І заробляв близько одного мільйона фунтів на місяць.

"Всі вважають Манчестер Юнайтед топ-клубом, одним із найбагатших у світі, і збоку мені здавалося так само. Але як тільки я опинився в ньому, то виявив дріб'язковий менталітет.

Якось, коли я був у готелі з командою перед одним із матчів, мені захотілося пити. Я відчинив міні-бар і взяв собі фруктовий сік. Матч закінчився. Ми поїхали додому. За якийсь час мені прийшла зарплата. Зазвичай я її не відстежую. Але того разу, не знаю чому, але мені стало цікаво, і я зрозумів, що із зарплати відняли один фунт.

Я зателефонував менеджеру команди і спитав його про це. Він сказав, що це за фруктовий сік із міні-бару. Я спитав його, чи не жартує він. Але він був серйозним.