У Харлан сльози лилися рікою – і це не через поразку в Токіо

Легендарну шаблістку розчулили слова підтримки після того, як вона сенсаційно програла в першому ж раунді олімпійського турніру з фехтування

Ольга Харлан після невдачі в Токіо / Фото: Instagram

Після вильоту з Олімпійських ігор вже в 1/16 фіналу олімпійського турніру з фехтування найтитулованіша спортсменка в українській делегації Ольга Харлан не могла знайти собі місця.

"Чи розчарувала я сама себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен в цьому хтось, крім мене? Ні", – писала 30-річна спортсменка в Instagram

Ольга Харлан / Фото: Instagram

Однак багато зірок спорту підтримали її після невдачі, серед них – Жан Беленюк, Еліна Світоліна, Дар'я Білодід і Анна Різатдінова. "Ти легенда назавжди", – зазначила, зокрема, Білодід.

І Ольга Харлан, схоже, ожила.

"Друзі, дякую всім за прекрасні слова підтримки! Я прочитала кожне повідомлення і кожен коментар. Це багато важить! Сльози лилися рікою... Спасибі вам! Ви даєте привід вірити в краще", – зізналася Ольга сьогодні у себе в сторіз

Ольга Харлан. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Instagram

Утім, Харлан, в активі якої "золото" Пекіна-2008, "бронза" Лондона-2012, а також "бронза" і "срібло" Ріо-2016, поки так і не сказала, чи продовжить спортивну кар'єру.

Раніше заслужений тренер України Валерій Штурбабін закликав Харлан визначитися – особисте життя чи фехтування .