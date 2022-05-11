У ексгравця Шахтаря та збірної України зник родич у Донецькій області

Іван та Юлія Петряки втратили родича у Донецькій області

Повномасштабна війна Росії проти України згуртувала наш народ навколо боротьби з агресором. Багато звичайних робітників, а також спортсмени та представники інших професій вступили до лав ЗСУ або тероборони для захисту країни.

Читайте також: Футболіст із Сум вступив до лав ЗСУ та відправився знищувати фашистів

Реклама

Так, воювати з агресором пішов і Петренко Іван Анатолійович – тесть ексгравця збірної України Івана Петряка. Втім, стало відомо, що чоловік зник безвісти, про що на своїй сторінці в Instagram повідомила донька Юлія Петряк.

"Шукаю свого батька – Петренко Іван Анатолійович, 09.02.74. Востаннє був на зв'язку 6 травня, перебував у Донецькій області, в районі Авдіївки. Буду вдячна за будь-яку інформацію та репост".

Реклама

Зазначимо, що нині Іван Петряк виступає у чемпіонаті Угорщини за МОЛ Фехервар. У 31 матчі за сезон вінгер оформив 8 голів. Його команда фінішує на четвертому місці у місцевій лізі.

Раніше стало відомо, що Петряк дав прихисток у своєму будинку в Угорщині 8 біженцям з України. Також півзахисник допомагає Збройним силам України із закупівлею касок та бронежилетів.