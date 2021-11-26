"Ти не думаєш про те, що тобі потрібно ці гроші потім відпрацювати". Підвели підсумки Олімпіади-2020

Бронзові призерки з синхронного плавання Олімпіади-2020

2021-й – найуспішніший рік в історії синхронного плавання України. На Олімпійських іграх в Токіо наші дівчата зуміли вибороти дві бронзові нагороди на які держава чекала 21 рік.

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На попередніх іграх в Ріо-де-Жанейро синхроністки посіли два 4-х місця. Тож для підведення підсумків року нас запросили на прес-конференцію.

Ми заходимо у зал очікування комплексу "Ліко" – єдиного в Україні центру олімпійської підготовки плавців. Вслід за нами, зайшли ті самі – призерки Ігор-2020. Дівчата з порогу заразили охоронця на позитив, адже мило посміхнулись та жваво продовжили обговорювати модні тенденції Інстаграм. На обличчі кожної з них було помітно невеличке хвилювання.

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Дівчата подолали немалий шлях до столиці, адже самі живуть у Харкові, і тим не менш, кожна з них виглядала – бездоганно. Вишуканий мінімалізм та пристрасть до бренду Karl Lagerfeld та Chanel перше, що кинулось у очі при знайомстві з харків'янками, а ще їхній погляд, який світиться і заряджає на перемогу.

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До початку конференції – Світлана Саідова, головний тренер збірної України з синхронного плавання, зробила дещо шокуюче зізнання стосовно перемоги дівчат на Олімпіаді-2020:

"Успіх він , звісно, був, але в той самий час є моменти від яких стає гірко і які визивають жаль через те, що чуть-чуть не вистачило, щоб стати срібними. А можливо не вистачило ще одного тренування, щоб стати чемпіонами. Bесь час думаєш і шукаєш свої помилки . Я думаю , що помилки тільки у тренерів, дівчата всі справились і їм великий респект. Також велика подяка тренерському складові, вони викликають гордість , це ж команда, ти працюєш з великою кількістю людей.

Тут все зовсім по-іншому, сонце встало не так, настрою немає, це ж дівчата. Я думаю, що наш успіх не ми маємо оцінювати, а народ, який нас підтримує і водночас може покритикувати, тому що не все там гладко було".

Також Саідова додала, що втримати медаль набагато важче, аніж її здобути:

"Коли ти виграв і, коли ти програв причин не існує. Причини нікому не цікаві. Хворів ти, чи ти ходив і лінувався ,чи тренувався 100 годин, усім без різниці. Не осором Україну і стань чемпіоном ось і все!"

Піднявшись на 2 поверх, ми потрапили у зал для прес-конференції. Вступне слово мав Ігор Лисов – єдиний президент у світі, який одразу очололює дві спортивні федерації. Але раптом промову перервав гучний стукіт – було відчуття, що стеля ось-ось впаде на усіх присутніх. Як виявилось, над приміщенням знаходиться кімната для тренувань спортсменів зі стрибків у воду.

Юні спортсмени якраз відточували свою майстерність до Чемпіонату світу зі стрибків у воду серед юніорів, який відбудеться в Україні. З 2 по 9 грудня Київ вдруге у своїй історії прийме такого масштабу змагання. Шум налякав журналістів, та й самих плавців, тому Лисов одразу попросив призупинити тренування на час проведення прес-конференції.

У залі наступила тиша, президент федерації продовжив свій виступ:

"Я Вас вітаю! Це перша перемога в Україні за весь час існування української збірної по синхронному плаванні! Ми Вас підтримуємо у всіх Ваших починаннях! Потрібно довести, який в України є потужний потенціал у цьому виді спорту"

Атмосфера у залі була наповнена справжньою гордістю та духом перемоги. Говорили про роботу, яку зробили для того, щоб потрапити на п’єдистал слави, труднощі, які виникли на цьому шляху, а також плани:

"Ми будемо опікуватись цим видом спорту, допоки не почуємо гімн на Олімпійських іграх. По Вашому потенціалу і вдачі Вашого головного тренера я думаю, що у нас не буде несподіванок. Щоб Вам було легше тренуватись і Ви не відчували себе покинутими, ми зробимо усе, щоб в Харкові Вам було комфортно тренуватись"- зазначив Ігор Лисов.

Пізніше президент федерації перейшов до найочікуванішого на цьому заході – нагородження легендарних спортсменок. Відразу у залі стало жваво, з'явився дух справжнього свята.

"Легко роздавати державні гроші. Але ми зробили для Вас загальний приз у розмірі 200 тисяч доларів. Тут працюють не за гроші, а за якийсь патріотизм", – підкреслив підприємець.

Після цього слово взяла головний тренер збірної по синхронному плаванні:

"Коли Ігор сказав про призовий фонд, я почала його відмовляти. Але він настояв на своєму і я йому сказала, що він своїх звичок не змінює. На що Ігор Володимирович мені відповів – я їх чесно заробив, тому куди хочу, туди і трачу",- емоційно виразилась Cаідова

Було помітно, що головна тренерка щиро рада тому, що її багаторічна праця врешті-решт буде достойно нагороджена:

"Вперше за всю історію федерація так розкішно вітає переможців. І ти не думаєш про те, що тобі потрібно відпрацювати потім ці гроші",- додала Світлана Борисівна

Під гучні оплески розпочалась довгоочікувана церемонія нагородження. Вручили подарунки усім – учасникам змагань, їхнім тренерам, лікарям, та навіть, масажистам. Грамота, квіти та білий конверт із доларами – так виглядала нагорода за багаторічні старання.

Нагадаємо, що володарками олімпійський медалей стали: Марта Федіна та Анастасія Савчук у дуеті Влада та Марина Алексіїви, Катерина Резнік, Ксенія Сидоренко, Анастасія Савчук, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно у групі. А також на змаганнях була пристуня – Вероніка Гришко, запасна.

Слід відзначити, що з даного складу юніорів на наступний турнір залишається всього 3 людини, тому що юніорами у спорті вважаються з 18-ти до 21-го року.

Тому Ігор Лисов зробив інтригуючу пропозицію молодим спортсменкам:

"Ми з задоволенням знайдемо Вам хорошу посаду і хороше місце .Чи це синхронне плавання, чи це стрибки у водy, або ж взагалі інший напрямок спорту – будь ласка. Запрошуємо Вас на тренерську роботу. Хочете у спорті, хочете у чомусь іншому – Ви заслужили це! Ви і за віком, і за фахом, і за наполегливістю підходите для нас!"

Також екслюзивно для нашого ресурсу Марта Федіна -перша в історії України бронзова призерка Олімпійських ігор з синхронного плавання дала відповідь на декілька запитань:

- Як готувались морально та фізично до найважливіших змагань у житті кожного спортсмена?

-Уже за 2 місяці до змагань ти починаєш розуміти, яка відповідальність лежить на тобі перед всією країною, тренерами і усіма близькими, і всією роботою, яку ти проробив за роки тренувань. Я ось говорю і у мeне мурашки йдуть,– тут Марта провела руками і показалa, як по її тілу пішли мурашки.

- Я, як загадаю на скільки було важко, і фізично, і морально... Але це не негативні думки. Згадуючи, як було важко ти розумієш до чого йдеш...Tільки зараз, ти дивишся на все з позитивної точки зору.

-Чи не було фізичних травм перед змаганнями?

-Якихось сильних травм не було. Звісно, то спина пече, то руку тягне. Навантаження фізичне до Олімпійських ігор ставало все більшим, тому з'являлась біль і ми робили різні масажi уколи і, звісно, процедури. Старались не звертати увагу на це і намагались терпіти.

-Чи вплинув карантин на вагу? Адже багато спортсменів скаржились на те, що на карантині набрали не один кілограм.

-Ми усе спортивне життя слідкуємо за своїм харчуванням, тому проблем із зайвими кілограмами не було. Ми навпаки, напередодні втратили декілька кілограмів ваги, тому що нерви, хвилювання перед змаганнями були.

-Чому обрали для себе плавання?

-Мені було 5-6 років мама відвела мене на плавання і я роки 3 просто плавала, і потім якимось дивним чином я потрапила у синхронне плавання. Як це відбулось, я цього не зрозуміла. Думаю, що ми там робимо таке незрозуміле? Ну, але потім були перші змагання, там була грамота по синхронному плаванні. Подумала – чудово! Залишусь у цьому виді спорту.

-Після Олімпіади встигли відпочити?

-Так, ми з сім'єю полетіли на Домініканські острови, провели відпуск дуже добре. Зі спокійною душею та совістю відпочили. Вважаю, що це заслужений відпочинок.

-Які плани у спортивній кар’єрі?

-Загадувати наперед не стану. Але все ж планую не тільки втримати цей рівень, але ще й піднятись вище!

Захід пройшов в наповненій позитивом обстановці. Після завершення прес-конференції на усю збірну чекав фуршет.