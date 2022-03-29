Турецький клуб підписав скандального динамівця та полтавського двійника Орландо Блума

Тілль та Родрігес посилять Еюпспор / Фото: Колаж: Сьогодні
Турецький клуб Еюпспор підписав вінгера Динамо Жерсона Родрігеса та атакуючого півзахисника Ворскли Олів'є Тілля. Про це повідомляє fanatik.com.tr.
Футболісти скористалися дозволом ФІФА підписувати тимчасові контракти з іншими клубами до 30 червня 2022 року.
Обидва гравці виступатимуть за Еюпспор до кінця червня. Команда йде на п'ятому місці у Першій лізі Туреччини та бореться за підвищення у класі.
Так що посилення дуже доречне. Зазначимо, що Еюпспор встиг перехопити футболістів у Самсунспора.
Нагадаємо, що Жерсон Родрігес починав сезон у французькій команді Труа, але через свої скандальні витівки його достроково повернули до Динамо.
А хавбек Олів'є Тілль був одним із лідерів полтавської Ворскли. Двійник британської кінозірки забив 8 голів у 16 матчах УПЛ.