Туманна нічия: Верес поділив очки з Рухом у західноукраїнському дербі

Верес vs Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

У суботу, 11 грудня, у матчі 18-го туру чемпіонату України зустрічалися Верес та Рух.

Господарі поля два матчі поспіль йшли з поля без забитого м'яча, а львів'яни не пропускали голів у двох останніх іграх.

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Перший тайм обидві команди придивлялися одна до одної та не хотіли ризикувати. Складалося враження, що суперники не бачать воріт у тумані луцького "Авангарду".

Другу половину гри команди провели значно активніше. На 62-й хвилині матчу форвард Вереса Шестаков обіграв Романа та віддав передачу на Панасенка. Півзахисник рівненської команди не схибив – 1:0.

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Підопічні Кучука не збиралися на мінорній ноті завершувати зимову частину чемпіонату і з усіх сил намагалися змінити рахунок у поєдинку.

Наприкінці зустрічі удача посміхнулася львівській команді. Захисник Вереса Солдат сфолив на Притулі і арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота господарів. Удар Климчука Когут не зміг парувати – 1:1.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 18-й тур.

Верес – Рух – 1:1

Голи: Панасенка, 62 – Климчук, 82 (пен.)

Верес: Когут – Солдат, Гончаренко, Мірошник, С. Шестаков – Петько, Кучеров – Г. Пасіч, Панасенко (Гегедош, 64), Дахновський (Є. Пасіч, 64) – Сергійчук (М. Шестаков, 64).

Рух: Паньків – Роман, Білий, Дідик, Сич – Сапуга, Федорчук – Бойчук (Мисик, 67), Таллес (Притула, 79), Альваренга (Рунич, 67) – Климчук.

Верес зберіг за собою восьме місце, принаймні до неділі. Рух набрав в осінній частині чемпіонату 18 очок і залишився на 11 місці таблиці.