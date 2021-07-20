Туалет, як у літаку, один на всю команду! Росіяни шоковані умовами в Токіо, а українці задоволені

Високим спортсменам тісно в санвузлах / Фото: Instagram
Літня Олімпіада в Токіо ще не стартувала, а кількість незадоволених умовами спортсменів зростає. Передовсім це атлети з РФ. Ми вже писали, що Росії немає чим відмитися на Олімпіаді-2020. Але і зірки спорту зі США та Австралії не хочуть жити в Олімпійському селищі.
Без холодильника і телевізора
Тепер все помітнішою стає проблема низьких стель в Олімпійському селищі в Токіо. Наприклад, нападник першого темпу збірної Росії з волейболу Артем Вольвич із зростом 213 см продемонстрував, що впирається головою в стелю у ванній кімнаті.
"Телефонуйте Маску. Нехай щось придумає", – підписав фото Вольвич в Instagram
"Вважаю, у кожного спортсмена має бути холодильник, плюс хоча б один телевізор на кімнату, де живуть п'ять-шість людей. Це ж Олімпійські ігри, нам хотілося б дивитися змагання, вболівати за своїх спортсменів... А в нас – жодного телевізора на всю команду!" – цитує Чемпіонат гандболістку Анну Сень
А перший віцепрезидент Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов заявив, що гіршої організації, ніж у Токіо, він ще не зустрічав:
"Це не Японія XXI століття. Олімпійське селище – це справжнє середньовіччя. Тут якісь незрозумілі стіни з гіпсокартону. Не номери, а кімнатки. Я навіть не знаю, є у мене вікно в номері чи ні. Санвузли тут, як у літаку, приблизно півтора квадратного метра. Причому цей санвузол – на цілу команду"
Селище не для зірок
Слід сказати, що багато зірок спорту не збираються тулиться в кімнатках. Наприклад, перша ракетка світу, австралійська тенісистка Ешлі Барті не буде мешкати в Олімпійському селищі під час Ігор в Токіо.
"Ешлі буде жити в іншому місці. Кілька наших спортсменів не будуть жити в Олімпійському селищі. Ми дозволяємо це, тому що так краще для них самих. Для досягнення найкращих результатів Барті потрібно контролювати ситуацію з її оточенням, ми поважаємо це", – наводить слова глави австралійської делегації на Іграх-2020 Єна Честермана The West Australian
Ешлі Барті блискуче грає на Вімблдоні / Фото: Reuters
Така сама історія і зі збірною США з баскетболу. Зірки НБА відмовилися від селища в Ріо-2016. І хоча офіційного підтвердження поки що немає, не збираються битися об стелю і в Японії.
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Українцям все подобається
Зі свого боку президент НОК України Сергій Бубка заявив, що українські спортсмени задоволені умовами проживання в Олімпійському селищі Токіо-2020.
"Хочу звернутися від імені українських спортсменів, вони вражені умовами в Олімпійському селі, всім задоволені. Сердечна подяка, ви прекрасно попрацювали", – сказав Бубка під час сесії МОК
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