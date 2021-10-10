"Труп. Рукавички на цвях": промоутер Усика різонув по жертві Ф'юрі

Безжалісні! Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
Найкращим рішенням для 35-річного американця Деонтея Вайлдера після поразки нокаутом від Тайсона Ф'юрі буде завершити кар'єру в боксі.
Таку заяву зробив промоутер Олександра Усика – Олександр Красюк.
"Вайлдер накачав красиві м'язи – можна їхати в Маямі або Мексику відпочивати, ходити по пляжу. А як боксеру йому треба закінчувати з боксом. У Деонтея не буде мотивації. Що, йому виходити боксувати з Ділліаном Вайтом? Щоб що? Щоб ще і йому програти?"
"Такий Вайлдер програв би першій десятці суперважів у принципі. Навіть тим, хто в андеркарді у них боксував. Тому що тут немає боксера – тут є маса, яка ходить, не може дихати і взагалі справлятися з боксерським навантаженням. Людина, яка не може рухатися на ногах, ухилятися від ударів... Це не пахло боксом", – зауважив в ефірі Megogo Красюк.
"Утім, Ф'юрі мене здивував ще більше. Із його боксерськими здібностями – так довго возитися з трупом? Це була якась дивна бійка", – додав промоутер Усика.
Відзначимо, що вже в наступному році може відбутися бій за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком. Але для початку Усику потрібно виграти реванш із Джошуа – він має відбутися до 25 квітня.
Тим часом промоутер українця Олександра Красюк після перемоги Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером вже заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.
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