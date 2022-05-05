Тріумф на Дефлімпіаді-2021: Україна лідирує у медальному заліку

Єлисавета Топчанюк (велоспорт) і команда українських каратистів завоювали золоті нагороди / Фото: НОК України

Збірна України продовжує збирати нагороди на літній Дефлімпіаді-2021. У третій день змагань українці завоювали 13 медалей, половина з яких найвищої проби. Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

Свої нагороди українські спортсмени вибороли у чотирьох видах спорту: карате, дзюдо, велоспорті та плаванні. В активі українців 7 золотих, 3 срібні та 3 бронзові нагороди.

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Усі медалі України третього дня Дефлімпіади-2021:

Золото: карате – командне куміте (чоловіки), командне ката (жінки), дзюдо – Катерина Шепелюк (до 63 кг), Лука Нетяга (до 90 кг), велоспорт Єлисавета Топчанюк (роздільний старт), плавання – естафета 4х100 комплексним плаванням, Ілля Султанов (100 м вільний стиль).

карате – командне куміте (чоловіки), командне ката (жінки), дзюдо – Катерина Шепелюк (до 63 кг), Лука Нетяга (до 90 кг), велоспорт Єлисавета Топчанюк (роздільний старт), плавання – естафета 4х100 комплексним плаванням, Ілля Султанов (100 м вільний стиль). Срібло: дзюдо – Марина Погорелова (до 70 кг), Володимир Маклаков (до 100 кг), плавання – Ірина Терещенко (200 м брасом).

дзюдо – Марина Погорелова (до 70 кг), Володимир Маклаков (до 100 кг), плавання – Ірина Терещенко (200 м брасом). Бронза: карате – командне куміте (жінки), дзюдо – Марія Бала (до 78 кг), Оксана Кравченко (більше 100 кг)

Загалом в активі українських дефлімпійців 38 медалей. Україна виграла: 19 золотих, 6 срібних та 13 бронзових нагород.

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Топ-5 медального заліку:

1. Україна – 19 + 6 + 13 (38)

2. США – 6 + 2 + 7 (15)

3. Японія – 5+4+4 (13)

4. Іран – 4 + 5 + 6 (15)

5. Франція – 3+0+3 (6)

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Додамо, що Дефлімпійські ігри відбуваються у Бразилії з 1 по 15 травня. Загалом на змаганнях розіграють 209 комплектів нагород. На останніх трьох Дефлімпіадах Україна фінішувала другою у медальному заліку, єдине перше місце за цим показником – у 2003 році.

Збірні Росії та Білорусі не допущені до змагань через війну в Україні.