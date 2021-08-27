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Триллер Чорноморця і Олександрії: відео голів матчу

Любомир Луканюк
27 серпня, 22:04
Цікавим і результативним матчем відкрився 6-й тур чемпіонату України з футболу

В Одесі був шикарний футбол / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

6-й тур української Прем'єр-ліги почався з бойової нічиєї в Одесі. Чорноморець і Олександрія видали веселу кінцівку матчу, за 14 хвилин забивши чотири м'ячі.

Господарі поля двічі виходили вперед по ходу матчу, але гостям вдалося відігратися.

Чорноморець – Олександрія – 2:2
Голи: Авагімян, 68, Ванат, 76 – Третьяков, 72, Устименко, 82

Чорноморець: Кучерук, Путря, Тлумак, Дубко, Кузик, Кравченко (Ванат, 62), Михайленко, Брагар (Цітаїшвілі, 71), Бугай (Смирний, 62), Авагімян (Скорко, 86), Ісаєнко (Сухоручко, 87).

Олександрія: Білик, Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Калюжний (Рибалка, 46), Ковалець (Мустафаєв, 80), Демченко, Кожушко (Одарюк, 46), Спінеллі (Устименко, 62), Третьяков.

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